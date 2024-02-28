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Зиновия Федоровна

Место рождения

Ледина, Мантуровский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: Федор Елисеевич

Мать: Параскева Денисьевна

Ледина, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Соколов Иван Трофимович

Отец ребёнка: Трофим Федорович

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
26.02.1885 ст.

Дочь: Александра Трофимовна

Отец ребёнка: Трофим Федорович

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
10.05.1886 ст.

Дочь: Елена Трофимовна

Отец ребёнка: Трофим Федорович

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
19.06.1887

Дочь: Мария Трофимовна

Отец ребёнка: Трофим Федорович

Рождение ребёнка
22.10.1889

Сын: Федор Трофимович

Отец ребёнка: Трофим Федорович

Рождение ребёнка
23.10.1895

Дочь: Параскева Трофимовна

Отец ребёнка: Трофим Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофим Федорович

Смерть
Неизвестно
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