Зиновия Федоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Отец: Федор Елисеевич
Мать: Параскева Денисьевна
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Трофим Федорович
Рождение ребёнка
26.02.1885 ст.
Дочь: Александра Трофимовна
Отец ребёнка: Трофим Федорович
Рождение ребёнка
10.05.1886 ст.
Дочь: Елена Трофимовна
Отец ребёнка: Трофим Федорович
Рождение ребёнка
19.06.1887
Дочь: Мария Трофимовна
Отец ребёнка: Трофим Федорович
Рождение ребёнка
22.10.1889
Сын: Федор Трофимович
Отец ребёнка: Трофим Федорович
Рождение ребёнка
23.10.1895
Дочь: Параскева Трофимовна
Отец ребёнка: Трофим Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трофим Федорович
Смерть
Неизвестно