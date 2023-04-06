Анненков Илья
Место рождения
Дата рожденияДо 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Беляева Евдокия Ильинична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Полуляхова Мария Ильинична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Пугачева Агриппина Ильинична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1863
Дочь: Екатерина Ильинична
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно