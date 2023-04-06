Анненков Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анненков Илья

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Беляева Евдокия Ильинична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Полуляхова Мария Ильинична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Пугачева Агриппина Ильинична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1863

Дочь: Екатерина Ильинична

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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