Курилов Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
Дата смерти1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: Курилов Андрей
Мать: Курилова Гликерия
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Галина
Мать ребёнка: Курилова Нина
Рождение ребёнка
1961
Сын: Курилов Владимир
Мать ребёнка: Курилова Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Курилова Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Курилова Нина
Смерть
1987