Курилов Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курилов Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

1987

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Курилов Андрей

Мать: Курилова Гликерия

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Галина

Мать ребёнка: Курилова Нина

Рождение ребёнка
1961

Сын: Курилов Владимир

Мать ребёнка: Курилова Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курилова Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курилова Нина

Смерть
1987
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