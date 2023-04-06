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Лейбов Иван Стефанович

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Место рождения

Изюм, Харківська область

Дата рождения

1859

Дата смерти

27.06.1922

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Лейбов Стефан

Мать: не указана

Изюм, Харківська область
Бракосочетание
04.02.1880

Жена: Лейбова Софья Григорьевна

Рождение ребёнка
12.05.1881

Сын: Лейбов Епифан Иванович

Мать ребёнка: Лейбова Софья Григорьевна

Рождение ребёнка
29.07.1887

Сын: Лейбов Василий Иванович

Мать ребёнка: Лейбова Софья Григорьевна

Рождение ребёнка
21.10.1889

Дочь: Кислинская Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Лейбова Софья Григорьевна

Рождение ребёнка
02.11.1898

Сын: Лейбов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Лейбова Софья Григорьевна

Рождение ребёнка
До 1900

Дочь: Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Лейбова Софья Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.06.1922
Причина смерти: почки
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