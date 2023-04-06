Лейбов Иван Стефанович
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смерти27.06.1922
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Лейбов Стефан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1880
Рождение ребёнка
12.05.1881
Мать ребёнка: Лейбова Софья Григорьевна
Рождение ребёнка
29.07.1887
Мать ребёнка: Лейбова Софья Григорьевна
Рождение ребёнка
21.10.1889
Дочь: Кислинская Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Лейбова Софья Григорьевна
Рождение ребёнка
02.11.1898
Мать ребёнка: Лейбова Софья Григорьевна
Рождение ребёнка
До 1900
Дочь: Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Лейбова Софья Григорьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.06.1922
Причина смерти: почки