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Мельникова Анна Ивановна

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1851

Дата смерти

18.10.1897

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
15.10.1871

Муж: Мельников Арефий Павлович

Рождение ребёнка
12.06.1874

Сын: Мельников Леонтий Арефьевич

Отец ребёнка: Мельников Арефий Павлович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
27.09.1879

Сын: Мельников Гурий Арефьевич

Отец ребёнка: Мельников Арефий Павлович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
15.05.1881

Сын: Мельников Михаил Арефьевич

Отец ребёнка: Мельников Арефий Павлович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
10.10.1882

Дочь: Прасковья Арефьевна

Отец ребёнка: Мельников Арефий Павлович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
18.01.1885

Сын: Мельников Григорий Арефьевич

Отец ребёнка: Мельников Арефий Павлович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
02.08.1887

Дочь: Евдокия Арефьевна

Отец ребёнка: Мельников Арефий Павлович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
07.07.1890

Дочь: Ефимия Арефьевна

Отец ребёнка: Мельников Арефий Павлович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
24.06.1893

Сын: Мельников Кузьма Арефьевич

Отец ребёнка: Мельников Арефий Павлович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
18.10.1897
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