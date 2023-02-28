Мельникова Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смерти18.10.1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.10.1871
Рождение ребёнка
12.06.1874
Сын: Мельников Леонтий Арефьевич
Отец ребёнка: Мельников Арефий Павлович
Рождение ребёнка
27.09.1879
Сын: Мельников Гурий Арефьевич
Отец ребёнка: Мельников Арефий Павлович
Рождение ребёнка
15.05.1881
Сын: Мельников Михаил Арефьевич
Отец ребёнка: Мельников Арефий Павлович
Рождение ребёнка
10.10.1882
Дочь: Прасковья Арефьевна
Отец ребёнка: Мельников Арефий Павлович
Рождение ребёнка
18.01.1885
Сын: Мельников Григорий Арефьевич
Отец ребёнка: Мельников Арефий Павлович
Рождение ребёнка
02.08.1887
Дочь: Евдокия Арефьевна
Отец ребёнка: Мельников Арефий Павлович
Рождение ребёнка
07.07.1890
Дочь: Ефимия Арефьевна
Отец ребёнка: Мельников Арефий Павлович
Рождение ребёнка
24.06.1893
Сын: Мельников Кузьма Арефьевич
Отец ребёнка: Мельников Арефий Павлович
Смерть
18.10.1897