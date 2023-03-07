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Мельников Григорий Арефьевич

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

18.01.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1885

Отец: Мельников Арефий Павлович

Мать: Мельникова Анна Ивановна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
31.01.1905

Жена: Мельникова Анисья Карачева

Рождение ребёнка
21.03.1906

Сын: Мельников Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Мельникова Анисья Карачева

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.06.1912

Сын: Мельников Митрофан Григорьевич

Мать ребёнка: Мельникова Анисья Карачева

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
08.08.1914

Сын: Мельников Лаврентий Григорьевич

Мать ребёнка: Мельникова Анисья Карачева

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
18.09.1919

Дочь: Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Мельникова Анисья Карачева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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