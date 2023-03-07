Мельников Григорий Арефьевич
Место рождения
Дата рождения18.01.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1885
Бракосочетание
31.01.1905
Рождение ребёнка
21.03.1906
Сын: Мельников Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Мельникова Анисья Карачева
Рождение ребёнка
01.06.1912
Сын: Мельников Митрофан Григорьевич
Мать ребёнка: Мельникова Анисья Карачева
Рождение ребёнка
08.08.1914
Сын: Мельников Лаврентий Григорьевич
Мать ребёнка: Мельникова Анисья Карачева
Рождение ребёнка
18.09.1919
Дочь: Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Мельникова Анисья Карачева
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно