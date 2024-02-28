Козей (Зоркина) Мария Максимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1859
Рождение ребёнка
02.08.1860
Дочь: Козей Евдокия Никитична
Отец ребёнка: Козей Никита Петрович
Рождение ребёнка
19.05.1862
Отец ребёнка: Козей Никита Петрович
Рождение ребёнка
25.11.1864
Сын: Козей Яков Никитич
Отец ребёнка: Козей Никита Петрович
Рождение ребёнка
07.02.1866
Отец ребёнка: Козей Никита Петрович
Смерть
Неизвестно