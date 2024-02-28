Козей (Зоркина) Мария Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козей (Зоркина) Мария Максимовна

Место рождения

Березанка, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Березанка, Чернігівська область
Бракосочетание
06.11.1859

Муж: Козей Никита Петрович

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.08.1860

Дочь: Козей Евдокия Никитична

Отец ребёнка: Козей Никита Петрович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.05.1862

Сын: Козей Корнилий Никитич

Отец ребёнка: Козей Никита Петрович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.11.1864

Сын: Козей Яков Никитич

Отец ребёнка: Козей Никита Петрович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.02.1866

Сын: Козей Захарий Никитич

Отец ребёнка: Козей Никита Петрович

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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