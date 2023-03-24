Степанов Николай Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти1949
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.10.1910
Дочь: Полушина Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Федорова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Николаевна
Мать ребёнка: Федорова Анастасия Ивановна
Смерть
1949
Похороны
Неизвестно