Степанов Николай Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанов Николай Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

1949

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.10.1910

Дочь: Полушина Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Федорова Анастасия Ивановна

Боровичи, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Николаевна

Мать ребёнка: Федорова Анастасия Ивановна

Смерть
1949
Похороны
Неизвестно
Боровичи, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
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