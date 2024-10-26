Ефимья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Иван Иванович
Мать: Авдотья Терентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
1803
Сын: Силантий Федорович
Отец ребёнка: Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Ольга Федоровна
Отец ребёнка: Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Авдотья Федоровна
Отец ребёнка: Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
1812
Сын: Николай Федорович
Отец ребёнка: Федор Яковлевич
Смерть
Неизвестно