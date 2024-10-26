Ефимья Ивановна 1783 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ефимья Ивановна

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Иван Иванович

Мать: Авдотья Терентьевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Яковлевич

Рождение ребёнка
1803

Сын: Силантий Федорович

Отец ребёнка: Федор Яковлевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Ольга Федоровна

Отец ребёнка: Федор Яковлевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Авдотья Федоровна

Отец ребёнка: Федор Яковлевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1812

Сын: Николай Федорович

Отец ребёнка: Федор Яковлевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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