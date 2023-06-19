Лукерия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1797
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1817
Сын: Тятюшкин Дмитрий Игнатьевич
Отец ребёнка: Тятюшкин Игнатий Герасимович
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Тятюшкин Григорий Игнатьевич
Отец ребёнка: Тятюшкин Игнатий Герасимович
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Авдотья Игнатьевна
Отец ребёнка: Тятюшкин Игнатий Герасимович
Рождение ребёнка
Около 1832
Отец ребёнка: Тятюшкин Игнатий Герасимович
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Тятюшкин Алексей Игнатьевич
Отец ребёнка: Тятюшкин Игнатий Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1850