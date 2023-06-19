Лукерия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛукерия

Лукерия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Тятюшкин Дмитрий Игнатьевич

Отец ребёнка: Тятюшкин Игнатий Герасимович

Семилей, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Тятюшкин Григорий Игнатьевич

Отец ребёнка: Тятюшкин Игнатий Герасимович

Семилей, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Авдотья Игнатьевна

Отец ребёнка: Тятюшкин Игнатий Герасимович

Семилей, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Тятюшкин Яков Игнатьевич

Отец ребёнка: Тятюшкин Игнатий Герасимович

Семилей, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Тятюшкин Алексей Игнатьевич

Отец ребёнка: Тятюшкин Игнатий Герасимович

Семилей, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тятюшкин Игнатий Герасимович

Место жительства
Неизвестно
Семилей, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
До 1850
Семилей, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия