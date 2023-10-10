Мартемьянова (Тарасикова) Елизавета Георгиевна
Место рождения
Дата рождения19.09.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1882
Отец: Тарасиков Георгий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1902
Дочь: Яновская Клавдия Андреевна
Отец ребёнка: Мартемьянов Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
26.01.1905
Дочь: Татьянина Валентина Андреевна
Отец ребёнка: Мартемьянов Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
25.01.1909
Сын: Мартемьянов Герман Андреевич
Отец ребёнка: Мартемьянов Андрей Андреевич
Место жительства
1915
Гомель, Гомельская область
Получена паспотрная книжка 16 августа 1915г
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Андреевна
Отец ребёнка: Мартемьянов Андрей Андреевич
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Смерть
Неизвестно