Мартемьянова (Тарасикова) Елизавета Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартемьянова (Тарасикова) Елизавета Георгиевна

Место рождения

Дуровка, Тамалинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

19.09.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1882

Отец: Тарасиков Георгий

Мать: не указана

Дуровка, Тамалинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1902

Дочь: Яновская Клавдия Андреевна

Отец ребёнка: Мартемьянов Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
26.01.1905

Дочь: Татьянина Валентина Андреевна

Отец ребёнка: Мартемьянов Андрей Андреевич

Дуровка, Тамалинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
25.01.1909

Сын: Мартемьянов Герман Андреевич

Отец ребёнка: Мартемьянов Андрей Андреевич

Дуровка, Тамалинский муниципальный район, Пензенская область
Место жительства
1915
Гомель, Гомельская область
Получена паспотрная книжка 16 августа 1915г
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Андреевна

Отец ребёнка: Мартемьянов Андрей Андреевич

Дуровка, Тамалинский муниципальный район, Пензенская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Смерть
Неизвестно
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