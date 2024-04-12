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Смирнов Семен Алексеевич

Место рождения

Плосково, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Вычислено 1810

Дата смерти

После 1864

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1775 г.р.

Мать

Вычислено 1776 г.р.

Жена

Вычислено 1810 г.р.

Дети

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1810

Отец: Смирнов Алексей Федорович

Мать: Смирнова Татьяна Степановна

Плосково, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1834

Сын: Смирнов Федор Васильевич

Мать ребёнка: Смирнова Анна Тихоновна

Плосково, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1838

Сын: Селигин Василий Семенович

Мать ребёнка: Смирнова Анна Тихоновна

Плосково, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1843

Сын: Смирнов Нестор Семенович

Мать ребёнка: Смирнова Анна Тихоновна

Плосково, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 31.03.1847

Сын: Смирнов Яков Семенович

Мать ребёнка: Смирнова Анна Тихоновна

Плосково, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Анна Тихоновна

Место жительства
Неизвестно
Плосково, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1864
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