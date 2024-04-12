Смирнов Семен Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1810
Дата смертиПосле 1864
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1810
Рождение ребёнка
Вычислено 1834
Мать ребёнка: Смирнова Анна Тихоновна
Рождение ребёнка
Вычислено 1838
Сын: Селигин Василий Семенович
Мать ребёнка: Смирнова Анна Тихоновна
Рождение ребёнка
Вычислено 1843
Мать ребёнка: Смирнова Анна Тихоновна
Рождение ребёнка
Около 31.03.1847
Мать ребёнка: Смирнова Анна Тихоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смирнова Анна Тихоновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1864