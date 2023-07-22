Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Мать ребёнка: не указана