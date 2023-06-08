(Апрелкова) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Апрелкова) Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никитин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никитин Давид

Отец ребёнка: Никитин Александр

Место жительства
Неизвестно