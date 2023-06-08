(Апрелкова) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никитин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никитин Давид
Отец ребёнка: Никитин Александр
Место жительства
Неизвестно