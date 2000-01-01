Коржавина Варвара Захарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Матрена Антонович
Отец ребёнка: Коржавин Гаврил Кондратьевич
Рождение ребёнка
1786
Сын: Коржавин Гурей Гаврилович
Отец ребёнка: Коржавин Гаврил Кондратьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1795