Коржавина Варвара Захарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коржавина Варвара Захарова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Матрена Антонович

Отец ребёнка: Коржавин Гаврил Кондратьевич

Рождение ребёнка
1786

Сын: Коржавин Гурей Гаврилович

Отец ребёнка: Коржавин Гаврил Кондратьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коржавин Гаврил Кондратьевич

Смерть
После 1795
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