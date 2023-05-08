Серебрякова Параскева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Серебряков Мартин Артамонович
Отец ребёнка: Серебряков Артамон Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Серебрякова Анна Артамоновна
Отец ребёнка: Серебряков Артамон Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно