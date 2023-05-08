Серебрякова Параскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серебрякова Параскева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1799 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Серебряков Мартин Артамонович

Отец ребёнка: Серебряков Артамон Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Серебрякова Анна Артамоновна

Отец ребёнка: Серебряков Артамон Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серебряков Артамон Андреевич

Смерть
Неизвестно