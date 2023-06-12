Шапрынская Элеонора Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шапрынская Элеонора Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1947

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1920 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1947

Отец: не указан

Мать: Шапрынская Руфина Сергеевна