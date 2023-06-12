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Шапрынская Элеонора Яковлевна
Шапрынская Элеонора Яковлевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.03.1947
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Шапрынская Руфина Сергеевна
1920 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1947
Отец: не указан
Мать:
Шапрынская Руфина Сергеевна
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