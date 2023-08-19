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Ивченко Параскева

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Сын: Ивченко Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Ивченко Дмитрий Федорович

Рождение ребёнка
1802

Сын: Ивченко Матвей Дмитриевич

Отец ребёнка: Ивченко Дмитрий Федорович

Рождение ребёнка
1808

Сын: Ивченко Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Ивченко Дмитрий Федорович

Рождение ребёнка
1811

Сын: Ивченко Максим Дмитриевич

Отец ребёнка: Ивченко Дмитрий Федорович

Рождение ребёнка
1816

Сын: Ивченко Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Ивченко Дмитрий Федорович

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Параскева Дмитриевна

Отец ребёнка: Ивченко Дмитрий Федорович

Рождение ребёнка
1821

Сын: Ивченко Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Ивченко Дмитрий Федорович

Смерть
Неизвестно