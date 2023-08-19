Ивченко Параскева
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Ивченко Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
1802
Сын: Ивченко Матвей Дмитриевич
Отец ребёнка: Ивченко Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
1808
Сын: Ивченко Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Ивченко Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
1811
Сын: Ивченко Максим Дмитриевич
Отец ребёнка: Ивченко Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
1816
Сын: Ивченко Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Ивченко Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Параскева Дмитриевна
Отец ребёнка: Ивченко Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
1821
Сын: Ивченко Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Ивченко Дмитрий Федорович
Смерть
Неизвестно