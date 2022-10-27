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Трифонов Илья Сергеевич
Трифонов Илья Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.10.2022
Пол
Мужской
Отец
Трифонов Сергей Вячеславович
1990 г.р.
Мать
Махортова Дарья Павловна
1990 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.2022
Отец:
Трифонов Сергей Вячеславович
Мать:
Махортова Дарья Павловна
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