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Boyko Theodor

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1811

Дата смерти

09.01.1847

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1811

Отец: Boyko Panko

Мать: Maryska

Бракосочетание
19.?.1832

Жена: Бойко Мария Васильевна

Рождение ребёнка
11.10.1839

Сын: Бойко Михаил Теодорович

Мать ребёнка: Бойко Мария Васильевна

Великая Сушица, Львівська область
Рождение ребёнка
04.09.1842

Сын: Бойко Пантелеймон Теодорович

Мать ребёнка: Бойко Мария Васильевна

Великая Сушица, Львівська область
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Катерина Теодоровна

Мать ребёнка: Бойко Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Бойко Мария Васильевна

Смерть
09.01.1847