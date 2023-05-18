Boyko Theodor
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1811
Дата смерти09.01.1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1811
Отец: Boyko Panko
Мать: Maryska
Бракосочетание
19.?.1832
Жена: Бойко Мария Васильевна
Рождение ребёнка
11.10.1839
Мать ребёнка: Бойко Мария Васильевна
Рождение ребёнка
04.09.1842
Сын: Бойко Пантелеймон Теодорович
Мать ребёнка: Бойко Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Катерина Теодоровна
Мать ребёнка: Бойко Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Бойко Мария Васильевна
Смерть
09.01.1847