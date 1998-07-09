Бухтиярова (Корнилова-Ревякина) Нина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухтиярова (Корнилова-Ревякина) Нина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1919

Дата смерти

09.07.1998

Пол

Женский

Добавил:

РФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1919

Отец: Корнилов Тимофей Гаврилович

Мать: Корнилова Екатерина Платоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухтияров Иван Семенович

Рождение ребёнка
17.07.1952

Сын: Бухтияров Александр Иванович

Отец ребёнка: Бухтияров Иван Семенович

Рождение ребёнка
?.12.1953

Сын: Бухтияров Николай Иванович

Отец ребёнка: Бухтияров Иван Семенович

Рождение ребёнка
19.04.1960

Дочь: Корнилова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Бухтияров Иван Семенович

Бекетово, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Смерть
09.07.1998

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