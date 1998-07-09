Бухтиярова (Корнилова-Ревякина) Нина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1919
Дата смерти09.07.1998
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1919
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.07.1952
Сын: Бухтияров Александр Иванович
Отец ребёнка: Бухтияров Иван Семенович
Рождение ребёнка
?.12.1953
Сын: Бухтияров Николай Иванович
Отец ребёнка: Бухтияров Иван Семенович
Рождение ребёнка
19.04.1960
Дочь: Корнилова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Бухтияров Иван Семенович
Бекетово, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Смерть
09.07.1998