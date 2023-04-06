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Мошковъ Федоръ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

20.12.1883

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1883

Отец: Мошковъ Федоръ

Мать: Мошкова Агрипина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
07.02.1905

Жена: Мошкова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.10.1905

Сын: Мошковъ Иванъ

Мать ребёнка: Мошкова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.12.1909

Сын: Мошковъ Константинъ

Мать ребёнка: Мошкова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.05.1912

Сын: Мошковъ Федоръ

Мать ребёнка: Мошкова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.07.1915

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Мошкова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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