Мошковъ Федоръ
Место рождения
Дата рождения20.12.1883
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1883
Отец: Мошковъ Федоръ
Мать: Мошкова Агрипина
Бракосочетание
07.02.1905
Жена: Мошкова Пелагея
Рождение ребёнка
22.10.1905
Сын: Мошковъ Иванъ
Мать ребёнка: Мошкова Пелагея
Рождение ребёнка
23.12.1909
Сын: Мошковъ Константинъ
Мать ребёнка: Мошкова Пелагея
Рождение ребёнка
13.05.1912
Сын: Мошковъ Федоръ
Мать ребёнка: Мошкова Пелагея
Рождение ребёнка
24.07.1915
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Мошкова Пелагея