Довгорук Вячеслав Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.01.1967
Дочь: Кочетова Наталья Вячеславовна
Мать ребёнка: Довгорук Раиса Тихоновна
Рождение ребёнка
12.02.1975
Сын: Довгорук Виктор Вячеславович
Мать ребёнка: Довгорук Раиса Тихоновна
Смерть
Неизвестно