Довгорук Вячеслав Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Довгорук Вячеслав Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.01.1967

Дочь: Кочетова Наталья Вячеславовна

Мать ребёнка: Довгорук Раиса Тихоновна

Рождение ребёнка
12.02.1975

Сын: Довгорук Виктор Вячеславович

Мать ребёнка: Довгорук Раиса Тихоновна

Смерть
Неизвестно
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