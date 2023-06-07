Елякина Степанида Корнеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813 или 1816
Сын: Елякин Александр Андреевич
Отец ребёнка: Елякин Андрей Иудович
Рождение ребёнка
13.09.1819
Отец ребёнка: Елякин Андрей Иудович
Рождение ребёнка
Около 15.06.1822
Дочь: Елякина Агриппина Андреевна
Отец ребёнка: Елякин Андрей Иудович
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Елякина Мария Андреевна
Отец ребёнка: Елякин Андрей Иудович
Рождение ребёнка
Около 1830
Отец ребёнка: Елякин Андрей Иудович
Рождение ребёнка
Около 1834
Отец ребёнка: Елякин Андрей Иудович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно