Елякина Степанида Корнеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлякина Степанида Корнеевна

Елякина Степанида Корнеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813 или 1816

Сын: Елякин Александр Андреевич

Отец ребёнка: Елякин Андрей Иудович

Рождение ребёнка
13.09.1819

Сын: Елякин Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Елякин Андрей Иудович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 15.06.1822

Дочь: Елякина Агриппина Андреевна

Отец ребёнка: Елякин Андрей Иудович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Елякина Мария Андреевна

Отец ребёнка: Елякин Андрей Иудович

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Елякин Петр Андреевич

Отец ребёнка: Елякин Андрей Иудович

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Елякин Евдоким Андреевич

Отец ребёнка: Елякин Андрей Иудович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елякин Андрей Иудович

Смерть
Неизвестно