Горбачев Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Горбачев Федор
Мать: Горбачева Дуня
Рождение ребёнка
19.02.1958
Дочь: Диянова Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Горбачева Анастасия Александровна
Каменск-Шахтинский, город Каменск-Шахтинский, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбачев Борис Александрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно