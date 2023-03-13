Горбачев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбачев Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горбачев Федор

Мать: Горбачева Дуня

Рождение ребёнка
19.02.1958

Дочь: Диянова Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Горбачева Анастасия Александровна

Каменск-Шахтинский, город Каменск-Шахтинский, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбачев Борис Александрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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