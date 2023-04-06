Бердникова (Комкова) Ольга Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бердникова (Комкова) Ольга Анатольевна

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Место рождения

Кушва, Кушвинский, Свердловская область

Дата рождения

03.04.1974

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1974

Отец: Комков Анатолий Алексеевич

Мать: Комкова Людмила Николаевна

Кушва, Кушвинский, Свердловская область
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