Безроднова Мария Еремеевна (Дитятева)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо ?.03.1842 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
11.12.1817 ст.
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
ГАТО ф.170 ,оп.9.,д.43 поручители крестьяне Игнатий Кизинцов и Иван Кичин ГААК ф.2 оп1 д.8569
Рождение ребёнка
16.11.1822
Дочь: Дитятева Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Дитятев Иван Федорович
Рождение ребёнка
?.01.1827
Сын: Дитятев Харлампий Иванович
Отец ребёнка: Дитятев Иван Федорович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Дитятева Анна Ивановна
Отец ребёнка: Дитятев Иван Федорович
Рождение ребёнка
03.07.1834
Дочь: Дитятева Мария Ивановна
Отец ребёнка: Дитятев Иван Федорович
Смерть
Около ?.03.1842 ст.
Рождение ребёнка
04.09.1867
Сын: Дитятев Захар Харлампьевич
Отец ребёнка: Дитятев Харлампий Иванович
Рождение ребёнка
08.03.1870
Сын: Дитятев Алексей Харлампьевич
Отец ребёнка: Дитятев Харлампий Иванович