Безроднова Мария Еремеевна (Дитятева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безроднова Мария Еремеевна (Дитятева)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около ?.03.1842 ст.

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Безроднов Еремей Максимович

Мать: Акулина Алексеевна (Безроднова)

Бракосочетание
11.12.1817 ст.

Муж: Дитятев Иван Федорович

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
ГАТО ф.170 ,оп.9.,д.43 поручители крестьяне Игнатий Кизинцов и Иван Кичин ГААК ф.2 оп1 д.8569
Рождение ребёнка
16.11.1822

Дочь: Дитятева Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Дитятев Иван Федорович

Шадрино, Калманский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
?.01.1827

Сын: Дитятев Харлампий Иванович

Отец ребёнка: Дитятев Иван Федорович

Шадрино, Калманский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Дитятева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Дитятев Иван Федорович

Шадрино, Калманский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
03.07.1834

Дочь: Дитятева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Дитятев Иван Федорович

Шадрино, Калманский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Около ?.03.1842 ст.
Шадрино, Калманский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
04.09.1867

Сын: Дитятев Захар Харлампьевич

Отец ребёнка: Дитятев Харлампий Иванович

Шадрино, Калманский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
08.03.1870

Сын: Дитятев Алексей Харлампьевич

Отец ребёнка: Дитятев Харлампий Иванович

Шадрино, Калманский муниципальный район, Алтайский край
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