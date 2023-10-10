Журихина (Королёва) Домна Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журихина (Королёва) Домна Емельяновна

Место рождения

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

03.01.1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1881 ст.

Отец: Королёв Емельян Трофимович

Мать: Королёва Пелагея Семёновна

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
24.01.1899 ст.

Муж: Журихин Тихон Фёдорович

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.03.1900 ст.

Дочь: Дюбко Василиса Тихоновна

Отец ребёнка: Журихин Тихон Фёдорович

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
09.10.1901 ст.

Сын: Журихин Григорий Тихонович

Отец ребёнка: Журихин Тихон Фёдорович

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
27.06.1904 ст.

Дочь: Громова Маланья Тихоновна

Отец ребёнка: Журихин Тихон Фёдорович

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
08.10.1905 ст.

Дочь: Журихина Пелагея Тихоновна

Отец ребёнка: Журихин Тихон Фёдорович

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
12.05.1907 ст.

Дочь: Журихина Матрёна Тихоновна

Отец ребёнка: Журихин Тихон Фёдорович

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
06.09.1911 ст.

Сын: Журихин Михаил Тихонович

Отец ребёнка: Журихин Тихон Фёдорович

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
22.06.1913 ст.

Дочь: Журихина Агриппина Тихоновна

Отец ребёнка: Журихин Тихон Фёдорович

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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