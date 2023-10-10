Журихина (Королёва) Домна Емельяновна
Место рождения
Дата рождения03.01.1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1881 ст.
Бракосочетание
24.01.1899 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.03.1900 ст.
Дочь: Дюбко Василиса Тихоновна
Отец ребёнка: Журихин Тихон Фёдорович
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
09.10.1901 ст.
Сын: Журихин Григорий Тихонович
Отец ребёнка: Журихин Тихон Фёдорович
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
27.06.1904 ст.
Дочь: Громова Маланья Тихоновна
Отец ребёнка: Журихин Тихон Фёдорович
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
08.10.1905 ст.
Дочь: Журихина Пелагея Тихоновна
Отец ребёнка: Журихин Тихон Фёдорович
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
12.05.1907 ст.
Дочь: Журихина Матрёна Тихоновна
Отец ребёнка: Журихин Тихон Фёдорович
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
06.09.1911 ст.
Отец ребёнка: Журихин Тихон Фёдорович
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
22.06.1913 ст.
Дочь: Журихина Агриппина Тихоновна
Отец ребёнка: Журихин Тихон Фёдорович
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно