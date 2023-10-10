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Борхсениус Николай Сергеевич

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

20.10.1906

Дата смерти

05.05.1965

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

1880 г.р.

Жена

1916 г.р.

Дети

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Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1906

Отец: Борхсениус Сергей Николаевич

Мать: Борхсениус Вера Евгеньевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
24.12.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Борхсениус Елизавета Владимировна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
26.06.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Борхсениус Елизавета Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борхсениус Елизавета Владимировна

Смерть
05.05.1965
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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