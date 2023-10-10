Борхсениус Николай Сергеевич
Место рождения
Дата рождения20.10.1906
Дата смерти05.05.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1906
Рождение ребёнка
24.12.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Борхсениус Елизавета Владимировна
Рождение ребёнка
26.06.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Борхсениус Елизавета Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.05.1965