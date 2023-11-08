Лащинская Анна Матвеевна (Матфеевна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Варвара Григорьевна
Отец ребёнка: Лащинский Григорий Петрович
Рождение ребёнка
1789
Сын: Лащинский Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Лащинский Григорий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Корнет
Смерть
Неизвестно