Лащинская Анна Матвеевна (Матфеевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лащинская Анна Матвеевна (Матфеевна)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Варвара Григорьевна

Отец ребёнка: Лащинский Григорий Петрович

Рождение ребёнка
1789

Сын: Лащинский Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Лащинский Григорий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лащинский Григорий Петрович

Военная награда
Неизвестно
Корнет
Смерть
Неизвестно
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