Багирова (Алисафаева) Диана Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багирова (Алисафаева) Диана Олеговна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алисафаев Олег Рзабекович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Багирова Айдан Руслановна

Отец ребёнка: Багиров Руслан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Багирова Фидан Руслановна

Отец ребёнка: Багиров Руслан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Багиров Руслан

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