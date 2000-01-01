Багирова (Алисафаева) Диана Олеговна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алисафаев Олег Рзабекович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Багирова Айдан Руслановна
Отец ребёнка: Багиров Руслан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Багирова Фидан Руслановна
Отец ребёнка: Багиров Руслан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Багиров Руслан