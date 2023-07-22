Вишняков Борис Павлович
Место рожденияКалининская обл. Емельяновский район д. Емельяново
Дата рождения14.03.1934
Дата смерти24.05.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Калининская обл. Емельяновский район д. Емельяново
Рождение ребёнка
12.11.1963
Дочь: Глебова Светлана Борисовна
Мать ребёнка: Вишнякова Мария Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.05.1990