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Вишняков Борис Павлович

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Место рождения

Калининская обл. Емельяновский район д. Емельяново

Дата рождения

14.03.1934

Дата смерти

24.05.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Калининская обл. Емельяновский район д. Емельяново
Рождение ребёнка
12.11.1963

Дочь: Глебова Светлана Борисовна

Мать ребёнка: Вишнякова Мария Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вишнякова Мария Николаевна

Смерть
24.05.1990