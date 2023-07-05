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Михин Спиридон Кононович
Михин Спиридон Кононович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1815
Дата смерти
1826
Пол
Мужской
Отец
Михин Конон Даниилович
1778 г.р.
Мать
Михин (Михина) Елена
1776 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец:
Михин Конон Даниилович
Мать:
Михин Елена
Смерть
1826
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