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Перцов Эраст Петрович

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Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

29.11.1804

Дата смерти

12.07.1873

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1812 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Родился в дворянской семье Казанского помещика отставного поручика Петра Алексеевича Перцова.
Место жительства
1815
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Семья Петра Алексеевича Перцова и Марии Ивановны Веневитиновой переселилась в 1815 г. из Смоленска в Казанскую губернию, где приобрели у казны лесной участок, из которого выросло имение «Хотня», в 90 ... Показать все
Образование
1823
Москва, город федерального значения Москва
Воспитывался в Московском Университетском Благородном Пансионе, по окончании в котором курса в 1823 году поступил на службу.
Место жительства
1824
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
В 1824–1827 служил в Кабинете е.и.в., затем в Канцелярии статс-секретаря. Поместил в "Сибирском Вестнике" несколько своих переводов.
Место жительства
1828
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Стихи впервые напечатал в 1828 в «Русском зрителе». Вошёл в кружок литераторов и познакомился с Пушкиным, который очень сочувственно относился к нему самому и к его литературным занятиям. Он был друго... Показать все
Место жительства
1830
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
По указанию кн. П. А. Вяземского Э. П. Перцов работал в "Северной Пчеле" и издал небольшую (74 стр.) книжку "Искусство брать взятки. Рукопись, найденная в бумагах Тяжалкина, умершего титулярного совет... Показать все
Бракосочетание
Около 1831

Жена: Перцова Варвара Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
После свадьбы семья переехала в Казань, где жили многочисленные родственники Эраста Петровича и находилось большое имение «Хотня» в Мамадышском уезде Казанской губернии. В Казани познакомился и близко... Показать все
Место жительства
1832
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Печатался в Петербургском журнале И.В. Киреевского «Европеец».
Место жительства
07.09.1833
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Во время своего пребывания в Казани 7 сентября 1833 г. Пушкин обедал у Перцовых – Эраста и его братьев Александра, Владимира и Платона, а вечером того же дня вместе с Э.П. Перцовым был у супругов Фук... Показать все
Место жительства
1833
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Издал комедию под заглавием "Андрей Бичев, или смешны мне люди" в журнале "Европеец" Киреевского (СПб), которую хвалил Боратынский в письме к И. В. Киреевскому. Живя в Казани, сотрудничал в "Заволжско... Показать все
Место жительства
1834
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
С 1834 занимался сельским хозяйством, служил в разных ведомствах Казани.
Место жительства
1836
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Имел чин коллежского асессора.
Место жительства
?.04.1839
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
В Казань М. С. Щепкин приехал на гастроли в конце апреля 1839 г. вслед за своими двумя дочерьми, Верой и Александрой, которые прибыли в губернский город раньше отца почти на целый месяц и тоже играли ... Показать все
Место жительства
1842
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Избран в члены Вольно-Экономического Общества. Издал книгу и несколько статей по вопросам хозяйства и прикладной науки.
Место жительства
1844
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
В "Отечественных Записках" (т. XXXIV, отд. IV, стр. 1—16) поместил своё теоретическое исследование "О сорных травах". Подал в пушкинскую опеку два проекта неосуществившихся изданий сочинений Пушкина.
Место жительства
1845
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Занимал должность правителя Канцелярии Департамента хозяйственных дел Главного Управления путей сообщения и публичных зданий.
Место жительства
С 1847 по 1854
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Редактор "Журнала общеполезных сведений".
Место жительства
1847
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Вышел в отставку с чином надворного советника.
Место жительства
1849
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Издал "Общенародный курс механики" (СПб, изд. 2-е, там же, 1874), вызвавший неодобрительные отзывы критики.
Место жительства
1860
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Братья Эраст, Владимир и Константин были корреспондентами «Колокола» А.И. Герцена («Сказание о бездненском побоище в Казанской губернии»).
Место жительства
29.08.1861
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
В период подготовки реформы 1861 года Эраст написал цикл очерков о политической ситуации в России, был адресатом Герцена, который в Лондоне вместе с Огаревым издавал «Колоколъ». 29 авг. 1861 г. после ... Показать все
Место жительства
?.11.1861
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
В виду его расстроенного здоровья, наказание заменено в ноябре 1861 г. высылкой в Новгород с воспрещением жительства в столицах.
Место жительства
?.08.1862
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Получил разрешение приехать в Петербург для лечения, с подчинением негласному надзору полиции. От него все отвернулись.
Работа или профессия
Неизвестно
Чиновник
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
12.07.1873
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
В полной нищете он принял яд. Лишил себя жизни вследствие совершенного расстройства своих денежных дел. По другой версии, ум. 11 июля 1873 г. Захоронен на Митрофаниевском кладбище
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