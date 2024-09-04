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Черемисов Никифор Алексеевич

Место рождения

Бессергеневская, Октябрьский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Черемисов Алексей

Мать: не указана

Бессергеневская, Октябрьский муниципальный район, Ростовская область
Место жительства
Неизвестно
Бессергеневская, Октябрьский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черемисова (Дуварова) Акулина Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Черемисова) Елена Никифоровна

Мать ребёнка: Черемисова (Дуварова) Акулина Никитична

Рождение ребёнка
1910

Сын: Черемисов Федор Никифирович

Мать ребёнка: Черемисова (Дуварова) Акулина Никитична

Бессергеневская, Октябрьский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Чеботарева (Черемисова) Александра Никифоровна

Мать ребёнка: Черемисова (Дуварова) Акулина Никитична

Смерть
Неизвестно

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