Черемисов Никифор Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Черемисов Алексей
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Черемисова) Елена Никифоровна
Мать ребёнка: Черемисова (Дуварова) Акулина Никитична
Рождение ребёнка
1910
Сын: Черемисов Федор Никифирович
Мать ребёнка: Черемисова (Дуварова) Акулина Никитична
Рождение ребёнка
1922
Смерть
Неизвестно