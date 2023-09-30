Алдошина (Корякина) Полина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алдошина (Корякина) Полина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1932

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1932

Отец: Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.07.1961

Дочь: Половникова Светлана

Отец ребёнка: Алдошин Владимир

Рождение ребёнка
08.01.1963

Сын: Алдошин Александр

Отец ребёнка: Алдошин Владимир

Веригино, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алдошин Владимир

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