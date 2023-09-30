Алдошина (Корякина) Полина
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1932
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1932
Отец: Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.07.1961
Дочь: Половникова Светлана
Отец ребёнка: Алдошин Владимир
Рождение ребёнка
08.01.1963
Сын: Алдошин Александр
Отец ребёнка: Алдошин Владимир
Веригино, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алдошин Владимир