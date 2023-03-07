Елькина (Бармина) Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиДо 1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Татьяна Селивесторова
Отец ребёнка: Елькин Селиверст Афанасьевич
Рождение ребёнка
1763
Сын: Елькин Трифан Селиверстов
Отец ребёнка: Елькин Селиверст Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1782