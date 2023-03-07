Елькина (Бармина) Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елькина (Бармина) Анна Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

До 1782

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Татьяна Селивесторова

Отец ребёнка: Елькин Селиверст Афанасьевич

Рождение ребёнка
1763

Сын: Елькин Трифан Селиверстов

Отец ребёнка: Елькин Селиверст Афанасьевич

Мусихинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елькин Селиверст Афанасьевич

Место жительства
Неизвестно
Мусихинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1782
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