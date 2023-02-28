Елькин Селиверст Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елькин Селиверст Афанасьевич

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Место рождения

Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Елькин Афанасий Феофилов

Мать: Елькина Агрепина Афанасиева

Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Татьяна Селивесторова

Мать ребёнка: Елькина Анна Иванова

Рождение ребёнка
1763

Сын: Елькин Трифан Селиверстов

Мать ребёнка: Елькина Анна Иванова

Мусихинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елькина Анна Иванова

Место жительства
Неизвестно
Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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