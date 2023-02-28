Елькин Селиверст Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Татьяна Селивесторова
Мать ребёнка: Елькина Анна Иванова
Рождение ребёнка
1763
Сын: Елькин Трифан Селиверстов
Мать ребёнка: Елькина Анна Иванова
Мусихинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елькина Анна Иванова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно