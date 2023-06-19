Петрова-Васильева (Исайев) Евдокия Стефановна
Место рождения
Дата рождения28.07.1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1872 ст.
Бракосочетание
04.07.1890 ст.
Рождение ребёнка
08.12.1891 ст.
Дочь: Артемиева-Доремидонтова Анна Козминична
Отец ребёнка: Артемиев Косма (Козьма) Архипович
Рождение ребёнка
28.06.1894 ст.
Дочь: Артемиева-Доремидонтова Марфа Козминична
Отец ребёнка: Артемиев Косма (Козьма) Архипович
Рождение ребёнка
20.11.1895 ст.
Дочь: Доремидонтова-Дербишина Екатерина Козминична
Отец ребёнка: Артемиев Косма (Козьма) Архипович
Рождение ребёнка
24.06.1900 ст.
Сын: Доремидонтов-Дербишин-Рыжкин Петр Козмич
Отец ребёнка: Артемиев Косма (Козьма) Архипович
Рождение ребёнка
04.02.1903 ст.
Дочь: Дербишина-Доремидонтова Агафья Козминична
Отец ребёнка: Артемиев Косма (Козьма) Архипович
Рождение ребёнка
26.05.1906 ст.
Сын: Доремидонтов-Дербишин-Рыжкин Иоанн (Иван) Козмич
Отец ребёнка: Артемиев Косма (Козьма) Архипович
Рождение ребёнка
24.09.1910 ст.
Дочь: Доремидонтова-Дербишина Евфросиния Козминична
Отец ребёнка: Артемиев Косма (Козьма) Архипович
Смерть
Неизвестно