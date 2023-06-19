Петрова-Васильева (Исайев) Евдокия Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова-Васильева (Исайев) Евдокия Стефановна

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

28.07.1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1848 г.р.

Мать

1852 г.р.

Муж

1870 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1872 ст.

Отец: Петров Стефан Исайевич

Мать: Петрова-Васильева Мавра Константиновна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
04.07.1890 ст.

Муж: Артемиев Косма (Козьма) Архипович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.12.1891 ст.

Дочь: Артемиева-Доремидонтова Анна Козминична

Отец ребёнка: Артемиев Косма (Козьма) Архипович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.06.1894 ст.

Дочь: Артемиева-Доремидонтова Марфа Козминична

Отец ребёнка: Артемиев Косма (Козьма) Архипович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.11.1895 ст.

Дочь: Доремидонтова-Дербишина Екатерина Козминична

Отец ребёнка: Артемиев Косма (Козьма) Архипович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.06.1900 ст.

Сын: Доремидонтов-Дербишин-Рыжкин Петр Козмич

Отец ребёнка: Артемиев Косма (Козьма) Архипович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.02.1903 ст.

Дочь: Дербишина-Доремидонтова Агафья Козминична

Отец ребёнка: Артемиев Косма (Козьма) Архипович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.05.1906 ст.

Сын: Доремидонтов-Дербишин-Рыжкин Иоанн (Иван) Козмич

Отец ребёнка: Артемиев Косма (Козьма) Архипович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.09.1910 ст.

Дочь: Доремидонтова-Дербишина Евфросиния Козминична

Отец ребёнка: Артемиев Косма (Козьма) Архипович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно