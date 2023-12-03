Костикова (--) Варвара Евстигнеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.12.1901
Сын: Костиков Василий Тихонович
Отец ребёнка: Костиков Тихон Константинович
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Рождение ребёнка
10.11.1902
Дочь: Костикова Мария Тихоновна
Отец ребёнка: Костиков Тихон Константинович
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Рождение ребёнка
06.05.1904
Дочь: Костюкова Елена Тихоновна
Отец ребёнка: Костиков Тихон Константинович
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Рождение ребёнка
08.07.1905
Сын: Костиков Степан Тихонович
Отец ребёнка: Костиков Тихон Константинович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Костиков Николай Тихонович
Отец ребёнка: Костиков Тихон Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно