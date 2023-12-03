Костикова (--) Варвара Евстигнеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКостикова (--) Варвара Евстигнеевна

Костикова (--) Варвара Евстигнеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.12.1901

Сын: Костиков Василий Тихонович

Отец ребёнка: Костиков Тихон Константинович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Рождение ребёнка
10.11.1902

Дочь: Костикова Мария Тихоновна

Отец ребёнка: Костиков Тихон Константинович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Рождение ребёнка
06.05.1904

Дочь: Костюкова Елена Тихоновна

Отец ребёнка: Костиков Тихон Константинович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Рождение ребёнка
08.07.1905

Сын: Костиков Степан Тихонович

Отец ребёнка: Костиков Тихон Константинович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Костиков Николай Тихонович

Отец ребёнка: Костиков Тихон Константинович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костиков Тихон Константинович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close