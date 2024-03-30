Чихний Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чихний Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Михайлишина Милания Филимоновна

Отец ребёнка: Чихний Филимон

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Евтухова Анна Филимоновна

Отец ребёнка: Чихний Филимон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чихний Неизвестно Филимонович

Отец ребёнка: Чихний Филимон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чихний Прасковья Филимоновна

Отец ребёнка: Чихний Филимон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чихний Филимон

Смерть
Неизвестно
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