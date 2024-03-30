Чихний Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Михайлишина Милания Филимоновна
Отец ребёнка: Чихний Филимон
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Евтухова Анна Филимоновна
Отец ребёнка: Чихний Филимон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чихний Неизвестно Филимонович
Отец ребёнка: Чихний Филимон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чихний Прасковья Филимоновна
Отец ребёнка: Чихний Филимон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чихний Филимон
Смерть
Неизвестно