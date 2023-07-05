Иван Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Роман

Мать: Авдотья

Рождение ребёнка
1818

Сын: Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Прасковья Федресовна (?)

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Прасковья Федресовна (?)

Рождение ребёнка
1821

Сын: Глеб Иванович

Мать ребёнка: Прасковья Федресовна (?)

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Прасковья Федресовна (?)

Рождение ребёнка
1826

Сын: Ларион Иванович

Мать ребёнка: Прасковья Федресовна (?)

Рождение ребёнка
1830

Сын: Филат Иванович

Мать ребёнка: Прасковья Федресовна (?)

Рождение ребёнка
1833

Сын: Кирилл Иванович

Мать ребёнка: Прасковья Федресовна (?)

Рождение ребёнка
1835

Сын: Кирей Иванович

Мать ребёнка: Прасковья Федресовна (?)

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Стефан Иванович

Мать ребёнка: Прасковья Федресовна (?)

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Федресовна (?)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Федресовна (?)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
1847
Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
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