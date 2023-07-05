Иван Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смерти1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1818
Сын: Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Прасковья Федресовна (?)
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Прасковья Федресовна (?)
Рождение ребёнка
1821
Сын: Глеб Иванович
Мать ребёнка: Прасковья Федресовна (?)
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Прасковья Федресовна (?)
Рождение ребёнка
1826
Сын: Ларион Иванович
Мать ребёнка: Прасковья Федресовна (?)
Рождение ребёнка
1830
Сын: Филат Иванович
Мать ребёнка: Прасковья Федресовна (?)
Рождение ребёнка
1833
Сын: Кирилл Иванович
Мать ребёнка: Прасковья Федресовна (?)
Рождение ребёнка
1835
Сын: Кирей Иванович
Мать ребёнка: Прасковья Федресовна (?)
Рождение ребёнка
1839
Сын: Стефан Иванович
Мать ребёнка: Прасковья Федресовна (?)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Федресовна (?)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Федресовна (?)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1847