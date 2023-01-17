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Слоев Карп Федорович

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Место рождения

Большая, Красноборский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Большая, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Слоев Иона Карпович

Мать ребёнка: не указана

Большая, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Слоев Иван Карпович

Мать ребёнка: не указана

Большая, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
Работа или профессия
1782
Большая, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
Священник Пермогорской Воскресенской церкви.
Смерть
Неизвестно
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