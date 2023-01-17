Слоев Карп Федорович
Место рождения
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Сын: Слоев Иона Карпович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1777
Сын: Слоев Иван Карпович
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
1782
Священник Пермогорской Воскресенской церкви.
Смерть
Неизвестно