Юдина Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.11.1878
Отец ребёнка: Юдин Яков Анисимович
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Юдин Яков Анисимович
Рождение ребёнка
01.12.1885
Сын: Юдин Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Юдин Яков Анисимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юдин Константин Яковлевич
Отец ребёнка: Юдин Яков Анисимович
Смерть
Неизвестно