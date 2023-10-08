Юдина Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮдина Анна Николаевна

Юдина Анна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.11.1878

Сын: Юдин Григорий Яковлевич

Отец ребёнка: Юдин Яков Анисимович

Рождение ребёнка
1880

Сын: Юдин Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Юдин Яков Анисимович

Рождение ребёнка
01.12.1885

Сын: Юдин Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Юдин Яков Анисимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юдин Константин Яковлевич

Отец ребёнка: Юдин Яков Анисимович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close