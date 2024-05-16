Михайлов Василий Николаевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Михайлов Василий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пичугина Галина Денисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Сергей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
09.04.1953

Дочь: Табачкова (Пичугина) Зоя Васильевна

Мать ребёнка: Пичугина Галина Денисовна

Смерть
Неизвестно

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