Хуртина (Санатырева) Афросинья Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хуртина (Санатырева) Афросинья Михайлова

Место рождения

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

После 1857

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: Санатырев Михаил Петров

Мать: Санатырева (Кривошева) Варвара Матвеева

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
02.02.1852

Муж: Хуртин Василий (Мл) Корнилов

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Хуртин Михаил Васильев

Отец ребёнка: Хуртин Василий (Мл) Корнилов

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Хуртин Гаврила Васильев

Отец ребёнка: Хуртин Василий (Мл) Корнилов

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Хуртин Григорий Васильев

Отец ребёнка: Хуртин Василий (Мл) Корнилов

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1864

Дочь: Трусова (Хуртина) Мария Васильева

Отец ребёнка: Хуртин Василий (Мл) Корнилов

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1857

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