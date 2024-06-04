Хуртина (Санатырева) Афросинья Михайлова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиПосле 1857
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
02.02.1852
Рождение ребёнка
Около 1854
Отец ребёнка: Хуртин Василий (Мл) Корнилов
Рождение ребёнка
Около 1856
Отец ребёнка: Хуртин Василий (Мл) Корнилов
Рождение ребёнка
Около 1862
Отец ребёнка: Хуртин Василий (Мл) Корнилов
Рождение ребёнка
Около 1864
Дочь: Трусова (Хуртина) Мария Васильева
Отец ребёнка: Хуртин Василий (Мл) Корнилов
Смерть
После 1857