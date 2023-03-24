Koljonen Juho Jaakonpoika
Место рожденияJuvanjoki, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Дата рождения27.11.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1865
Juvanjoki, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Бракосочетание
17.02.1894
Жена: Iida-Maria Tahvontytär
Соанлахти, Суоярвский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
10.08.1897
Мать ребёнка: Iida-Maria Tahvontytär
Juvanjoki, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Смерть
Неизвестно