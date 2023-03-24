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Koljonen Juho Jaakonpoika

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Место рождения

Juvanjoki, Великое княжество Финляндское, Российская Империя

Дата рождения

27.11.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1865

Отец: Koljonen Jacob Jaakonpoika

Мать: Koljonen Liisa Paavontytär

Juvanjoki, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Бракосочетание
17.02.1894

Жена: Iida-Maria Tahvontytär

Соанлахти, Суоярвский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
10.08.1897

Сын: Koljonen Kalle Aukusti

Мать ребёнка: Iida-Maria Tahvontytär

Juvanjoki, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Смерть
Неизвестно
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