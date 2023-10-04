Кирдина (Кирдина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирдина (Кирдина) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 2002

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.03.1957

Сын: Кирдин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Кирдин Василий Гаврилович

с. Старое Борискино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иваничева Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Кирдин Василий Гаврилович

Смерть
Около 2002
Лениногорск
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Лениногорск
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