Кирдина (Кирдина) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.03.1957
Сын: Кирдин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Кирдин Василий Гаврилович
с. Старое Борискино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иваничева Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Кирдин Василий Гаврилович
Смерть
Около 2002
Лениногорск
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Лениногорск