Григорий Ерофеев
Место рожденияд. Лындовка, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Лындовка, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
27.01.1912
Жена: Варвара Дмитриева
Ворошилово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
д. Лындовка, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно