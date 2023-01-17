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Григорий Ерофеев

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Место рождения

д. Лындовка, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Лындовка, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
27.01.1912

Жена: Варвара Дмитриева

Ворошилово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
д. Лындовка, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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