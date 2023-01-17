Чернятев Николай - — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернятев Николай -

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1777 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1777 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1805 ст.

Сын: Чернятев Антон Николаевич

Мать ребёнка: Чернятева дочь Григорьевна

Русское, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1809 ст.

Сын: Чернятев Анисим Николаевич

Мать ребёнка: Чернятева дочь Григорьевна

Русское, город Киров, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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