Чернятев Николай -
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1777 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1777 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1805 ст.
Сын: Чернятев Антон Николаевич
Мать ребёнка: Чернятева дочь Григорьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1809 ст.
Сын: Чернятев Анисим Николаевич
Мать ребёнка: Чернятева дочь Григорьевна
Смерть
Неизвестно